2018-12-04T09:11:10+03:00
Политика

Делегация из Нинся-Хуэйского автономного района КНР посетила Тулу

Стороны обсудили актуальные вопросы развития взаимодействия и подготовки обменов студентами и преподавателями
Мария ВЛАСОВА
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3 декабря делегация из Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики во главе с заместителем директора Канцелярии иностранных дел НХАР Се Сяогуан посетила ТулГУ.

- В августе был подписан Протокол о намерениях заключить Соглашение об установлении дружественных отношений и торгово-экономическом, научно-техническом, агропромышленном, культурном сотрудничестве между правительствами Тульской области и Нинся-Хуэйского автономного района. В продолжение достигнутых договоренностей мы готовы начать сотрудничество в области образования, - подчеркнула Се Сяогуан.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития взаимодействия и подготовки обменов студентами и преподавателями.

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