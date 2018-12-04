Делегация из Нинся-Хуэйского автономного района КНР посетила Тулу

4 Дек. 09:10 2018-12-04T09:11:10+03:00

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3 декабря делегация из Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики во главе с заместителем директора Канцелярии иностранных дел НХАР Се Сяогуан посетила ТулГУ.

- В августе был подписан Протокол о намерениях заключить Соглашение об установлении дружественных отношений и торгово-экономическом, научно-техническом, агропромышленном, культурном сотрудничестве между правительствами Тульской области и Нинся-Хуэйского автономного района. В продолжение достигнутых договоренностей мы готовы начать сотрудничество в области образования, - подчеркнула Се Сяогуан.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития взаимодействия и подготовки обменов студентами и преподавателями.