Делегация из Нинся-Хуэйского автономного района КНР посетила Тулу
3 декабря делегация из Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики во главе с заместителем директора Канцелярии иностранных дел НХАР Се Сяогуан посетила ТулГУ.
- В августе был подписан Протокол о намерениях заключить Соглашение об установлении дружественных отношений и торгово-экономическом, научно-техническом, агропромышленном, культурном сотрудничестве между правительствами Тульской области и Нинся-Хуэйского автономного района. В продолжение достигнутых договоренностей мы готовы начать сотрудничество в области образования, - подчеркнула Се Сяогуан.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития взаимодействия и подготовки обменов студентами и преподавателями.