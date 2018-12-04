В Тульской области пожар лишил кровли дом
Причина пожара устанавливается
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3 декабря в г. Киреевске на ул. Луговая загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:30.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 4 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела кровля по всей площади, в потолочном перекрытии образовался прогар. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.