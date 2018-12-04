В Тульской области горящий дом тушили восемь пожарных

4 Дек. 08:11 2018-12-04T08:11:08+03:00

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2 декабря в с. Товарковское Богородицкого района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:31.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 24 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Постройка сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.