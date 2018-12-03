В Пролетарском округе Тулы вывозят автопокрышки
Вопрос утилизации покрышек прорабатывается с представителями пунктов шиномонтажа и гаражных кооперативов
Фото: Администрация города Тулы
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В Пролетарском округе Тулы вывозят автопокрышки с улицы Пролетарской, 2-го проезда Гастелло, Щегловская Засека, из Торховского проезда. Затем они будут утилизированы.
Напомним, глава администрации города Евгений Авилов поручил начальникам главных управлений по территориальным округам проработать вопрос утилизации покрышек с представителями пунктов шиномонтажа и гаражных кооперативов.