2018-12-03T15:57:38+03:00
Общество

В Пролетарском округе Тулы вывозят автопокрышки

Вопрос утилизации покрышек прорабатывается с представителями пунктов шиномонтажа и гаражных кооперативов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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В Пролетарском округе Тулы вывозят автопокрышки с улицы Пролетарской, 2-го проезда Гастелло, Щегловская Засека, из Торховского проезда. Затем они будут утилизированы.

Напомним, глава администрации города Евгений Авилов поручил начальникам главных управлений по территориальным округам проработать вопрос утилизации покрышек с представителями пунктов шиномонтажа и гаражных кооперативов.

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