С 26 ноября по 3 декабря в Туле произошло более 30 аварийных отключений

СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-03T14:51:27+03:00

Об этом говорили на оперативном совещании в администрации города

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С 26 ноября по 3 декабря в Туле произошло 31 аварийное отключение по водо-, газо- и электроснабжению. Всего в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 6 176 сообщений от граждан. Об этом сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков.

Также за неделю в областном центре произошло 178 ДТП, пострадали 17 человек, погибли 2 человека.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 61 раз. В результате оказана помощь 180 гражданам, спасено 8 человека. За минувшую неделю произошли 9 пожаров.