2018-12-03T14:38:07+03:00
Экономика

Банк «Возрождение» запустил вклад «Новогодние традиции»

Максимальная ставка по вкладу  – 7,4%
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Отличная новость в преддверии праздников: Банк «Возрождение» запустил вклад в рублях «Новогодние традиции». Его преимущества - максимальная ставка по вкладу – 7,4%, минимальный взнос – 50 тыс. рублей и ежемесячная выплата процентов.

Срок размещения вклада предлагается на выбор – 181 день или 367 дней. Процентная ставка на срок 181 день составляет 7,0%, на срок 367 дней – 7,4% (с учетом капитализации процентов – 7,1% и 7,66% соответственно). Довложения и частичные снятия не предусмотрены. По выбору клиента возможно капитализировать проценты или зачислять на иной счет, открытый в Банке. По вкладу предусмотрена автоматическая пролонгация.

Открыть вклад «Новогодние традиции» можно через Интернет-банк, в банкоматах, терминалах, а также в любом офисе Банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады»и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).

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