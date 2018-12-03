2018-12-03T14:14:42+03:00
Происшествия

В Тульской области «по горячим следам» задержали 19-летнего убийцу пенсионера

Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ефремовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По предварительным данным, 1 декабря в одной из квартир в с. Соклаково Каменского района найдено тело 71-летнего пенсионера с множественными колото-резаными ранениями грудной клетки, а также в области головы.

Преступление было раскрыто «по горячим следам». Убийцей оказался 19-летний молодой человек, который был доставлен в следственный отдел для допроса.

Его задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователь направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по данному уголовному делу, продолжается, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

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