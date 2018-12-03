В Тульской области «ВАЗ» опрокинулся в кювет: пострадали четверо

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-03T13:49:56+03:00

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2 декабря в 13.40 на 5 км дороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» 37-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ 2114», по предварительным данным, не справилась с управлением. Машина опрокинулась в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водителю автомобиля «ВАЗ» и его пассажирам – 57-летней женщине и 14-летней девочке и 17-летнему молодому человеку была оказана медицинская помощь.