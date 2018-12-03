В ДТП в Тульской области погиб 20-летний молодой человек, севший без прав за руль
По предварительным данным, он столкнулся с автомобилем
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2 декабря в 15.50 на 203 км трассы М-2 «Крым» Щекинского района произошло ДТП, 20-летний молодой человек, лишенный права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения, ехал на автомобиле «Hyundai i20»
По предварительным данным, он столкнулся с автомобилем «Volvo», под управлением 27-летнего молодого человека, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai» скончался от полученных травм.