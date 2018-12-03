В Тульской области седан въехал большегруз, стоящий на обочине дороги

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-03T11:46:40+03:00

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1 декабря в 19.45 по ул. Герцена в г. Донской 23-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Epica», по предварительным данным, наехал на «МАЗ 5440А8» с прицепом, под управлением 24-летнего молодого человека. Автомобиль стоял на обочине проезжей части.

В результате ДТП водитель автомобиля «Chevrolet Epica» госпитализирован с различными травмами.