СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-03T10:39:46+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям в связи с Днем неизвестного солдата. Глава региона отметил, что сегодняшняя дата посвящена всем погибшим и пропавшим без вести защитникам нашей Родины, чьи имена остаются неизвестными.

- В память о них горит вечный огонь. Их подвиги – символ патриотизма и самоотверженности. Долг всех живущих – чтить тех, кто пожертвовал собой ради Отечества. В Тульской области поисковые отряды ежегодно возвращают десятки имен погибших солдат из небытия. Отдают им последние почести. И эта благородная бескорыстная работа должна продолжаться, - подчеркнул глава региона.