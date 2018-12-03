В Тульской области горящую иномарку потушили до приезда пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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3 декабря в г. Щекино в районе Ясенковского проезда загорелся автомобиль "Сузуки Гранд Витара". Сообщение о пожаре поступило на телефон службы спасения в в 02:40.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.
В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле выгорел салон. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.