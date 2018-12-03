В Тульской области не поделили дорогу две "Газели": есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:17 2018-12-03T08:18:47+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и "скорая"

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3 декабря в Новомосковске на ул. Рязанское шоссе произошло ДТП. Столкнулись "Газель Некст" и "Газель". Сообщение о происшествии поступило на телефон службы спасения в 07:18.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.