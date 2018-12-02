В Тульской области столкнулись "Рено Логан" и "Лада Ларгус": есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-02T15:03:23+03:00

Для извлечения человека из покореженного автомобиля спасатели применяли специальный инструмент

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2 декабря на 167 км дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись автомобили "Рено Логан" и "Лада Ларгус". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 10:50.

К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадали люди.

Спасатели для извлечения пострадавшего из покореженного автомобиля применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.