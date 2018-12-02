В Тульской области столкнулись "Рено Логан" и "Лада Ларгус": есть пострадавшие
Для извлечения человека из покореженного автомобиля спасатели применяли специальный инструмент
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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2 декабря на 167 км дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись автомобили "Рено Логан" и "Лада Ларгус". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 10:50.
К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадали люди.
Спасатели для извлечения пострадавшего из покореженного автомобиля применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.