2018-12-02T13:08:15+03:00
Происшествия

Житель Тульской области украл телефоны сразу у двух собутыльников

Полицейские выясняют детали и обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Житель Тульской области украл телефоны сразу у двух собутыльников. По предварительным данным, 42-летний мужчина и 45-летняя женщина выпивали вместе со своим знакомым. Когда он ушел, пара обнаружила отсутствие своих телефонов и обратились в полицию.

Полицейские установили местонахождение вероятного похитителя – 24-летнего безработного ранее судимого жителя Чекалина. У него обнаружены и изъяты чужие телефоны. Полицейские выясняют детали и обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого.

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