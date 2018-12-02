Тульские педагоги приняли участие в обучающем семинаре
Всего пройдут обучение 280 педагогических работников
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Тульские педагоги приняли участие в обучающем семинаре по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных заболеваний.
1 декабря обучение прошли 140 педагогических работников.
Всего в обучающих семинарах для повышения знаний и профессиональной грамотности по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний и внебольничных пневмоний в эпидемиологический сезон примут участие 280 педагогов.