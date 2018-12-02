2018-12-02T10:17:05+03:00
Общество

Тульские педагоги приняли участие в обучающем семинаре

Всего пройдут обучение 280 педагогических работников
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тульские педагоги приняли участие в обучающем семинаре по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных заболеваний.

1 декабря обучение прошли 140 педагогических работников.

Всего в обучающих семинарах для повышения знаний и профессиональной грамотности по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний и внебольничных пневмоний в эпидемиологический сезон примут участие 280 педагогов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24