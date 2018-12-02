В Туле ликвидируют последствия ночного снегопада
Движение общественного транспорта не нарушено
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В Туле ликвидируют последствия ночного снегопада. По состоянию на 8.00 2 декабря движение общественного транспорта не нарушено.
Чистят и обрабатывают противогололедным материалом проезжие части 42 комбинированные дорожные машины, а также 32 единицы специальной техники и 136 рабочих.
В поселениях Большой Тулы работает 26 единиц спецтехники. Дополнительно привлечены пожарные машины, оборудованные гидроотвалами. Работы будут продолжены днем и ночью.
В частности, вывоз снега ведется сегодня с площади Ленина и Зареченского моста. В ночное время запланированы работы по вывозу снега с улиц исторического центра.