2018-12-02T09:57:29+03:00
Общество

Алексей Дюмин и Антон Вайно обсудили вопросы реализации нацпроектов

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Фото: пресс-служба правительства Тульской областиФото: пресс-служба правительства Тульской области
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с руководителем администрации Президента РФ Антоном Вайно.

На встрече обсуждались вопросы исполнения майских указов Президента, а также участия Тульской области в реализации национальных проектов.

Кроме того, Алексей Дюмин доложил Антону Вайно о показателях социально-экономического развития региона и ключевых задачах на 2019 год.

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