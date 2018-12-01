В Туле после тушения пожара в ресторане с ул. Первомайской вывозили снежно-ледяные образования

СЕГОДНЯ 19:09 2018-12-01T19:11:21+03:00

Всего в уборке улиц было задействовано 64 единицы техники и 132 человека

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В ночь на 1 декабря с ул. Первомайской вывозили снежно-ледяные образования. Они образовались после тушения пожара в ресторане в Центральном парке. Был задействован 1 погрузчик, 1 КамАЗ и 3 человека.

Также проводились работы по очистке парковочных карманов по ул. Кирова, Пролетарской, Марата, М. Тореза, Н. Руднева.

Всего в уборке улиц 1 декабря было задействовано 64 единицы техники и 132 человека.