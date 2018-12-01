В Туле после тушения пожара в ресторане с ул. Первомайской вывозили снежно-ледяные образования
Всего в уборке улиц было задействовано 64 единицы техники и 132 человека
Фото: Администрация города Тулы
Изменить размер текста:
В ночь на 1 декабря с ул. Первомайской вывозили снежно-ледяные образования. Они образовались после тушения пожара в ресторане в Центральном парке. Был задействован 1 погрузчик, 1 КамАЗ и 3 человека.
Также проводились работы по очистке парковочных карманов по ул. Кирова, Пролетарской, Марата, М. Тореза, Н. Руднева.
Всего в уборке улиц 1 декабря было задействовано 64 единицы техники и 132 человека.