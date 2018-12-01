В Туле на имущество организаторов подпольного игорного бизнеса наложили арест

СЕГОДНЯ 18:31 2018-12-01T19:18:43+03:00

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Следователи следственного отдела по Пролетарскому району Тулы СУ СК РФ по Тульской области завершили расследование уголовного дела. 40-летний мужчина и 31-летняя женщина обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, 40-летний обвиняемый организовал игровой клуб в арендованном помещении в Пролетарском районе. В нем проводились азартные игры под видом торговли на финансовом рынке.

Мужчина проинструктировал персонал заведения относительно приема ставок на совершение операций на финансовом рынке, а также рассказал, как им вести себя с посетителями и сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, обвиняемый привлек к участию в незаконной деятельности 31-летнюю приятельницу. С 1 января по 25 декабря 2017 года обвиняемые ежедневно изымали денежные средства из игорного заведения, часть которых распределяли между собой, а оставшуюся часть использовали для оплаты труда работников. В общем счете они заработали 126 110 рублей.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. С целью обеспечения наказания в виде штрафа и возможной конфискации имущества на основании постановления суда наложен арест на имущество: деньги, изъятые в ходе обыска в домах обвиняемых.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.