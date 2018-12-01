В тульском поселке Плеханово заменили участки сетей горячего водоснабжения
Для очистки сетей горячего водоснабжения приобретен противонакипной аппарат
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В тульском поселке Плеханово заменили участки сетей горячего водоснабжения общей протяженностью 1,5 км диаметром от 57 до 100 мм.
Также администрация города приобрела материалы для выполнения работ по замене ветхих тепловых сетей на сумму 1,3 млн рублей.
Для очистки сетей горячего водоснабжения приобретен противонакипной аппарат за 412 тысяч рублей.