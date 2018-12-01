В Туле на ул. Щекинское шоссе сгорела летняя веранда
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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1 декабря в Туле на ул. Щекинское шоссе загорелась летняя веранда. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:10.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела бойлерная, обгорели коридор и стена веранды, поврежден конек кровли. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 3 единицы техники.