В Туле на ул. Щекинское шоссе сгорела летняя веранда

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-01T16:19:07+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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1 декабря в Туле на ул. Щекинское шоссе загорелась летняя веранда. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:10.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела бойлерная, обгорели коридор и стена веранды, поврежден конек кровли. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 3 единицы техники.