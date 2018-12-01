В Туле горящий дом тушили 18 пожарных

СЕГОДНЯ 15:36 2018-12-01T15:36:31+03:00

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1 декабря в Туле на ул. Б. Гончары загорелся нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:46.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 05:06, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 05:14.

В результате происшествия пострадали люди. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 4 единицы техники.