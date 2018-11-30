2018-11-30T16:50:12+03:00
Общество

12 декабря тульские приставы примут участие в общероссийском дне приема граждан

Виктория ЯКУШИНА
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12 декабря 2018 года, в общероссийский день приема граждан, туляки смогут обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России.

Прием будет осуществляться по адресу: г. Тула, ул. 9 мая, д. 1 (вход со стороны пр. Ленина).

В целях удобства граждан время приема установлено следующим образом: по предварительной записи – с 12.00 до 16.00, в порядке общей очереди – с 16.00 до 20.00.

Предварительная запись на личный прием к должностным лицам Управления по телефону: (4872) 33 30 53.

Вход в здание УФССП России по Тульской области 12 декабря 2018 года будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации.

Обращаем внимание на то, что в городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будет осуществлять начальник отдела – старший судебный пристав.

Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном интернет-сайте Управления.

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