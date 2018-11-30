3 и 4 декабря Евгений Авилов встретится с жителями Тулы
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Встреча главы администрации города Тулы Евгения Авилова с жителями Центрального территориального округа пройдет 3 декабря.
Начало консультаций – 18.00. Начало встречи – 19.00.
Мероприятие пройдет по адресу: по адресу: Тула, пр. Ленина, д. 46.
А 4 декабря глава администрации города Тулы Евгений Авилов встретится с жителями территории «Косая Гора» Привокзального территориального округа.
Начало консультаций – 18.00. Начало встречи – 19.00.
Мероприятие пройдет по адресу: по адресу: Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2 (ДК «Косогорец»).