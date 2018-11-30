1 декабря тульские стоматологи проведут бесплатные обследования

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-30T16:20:35+03:00

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1 декабря 2018 года, с 9:00 до 15:00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдет День открытых дверей.

Все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, обследование с использованием комплекта аппарата флуоресцентной диагностики (АФС) для выявления онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Акция пройдет по адресу: Тула, ул. Кауля, 31.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.