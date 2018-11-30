В ДТП с "Ивеко" и грузовой "Газелю" под Тулой пострадал человек
На месте автоаварии работали 16 спасателей
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30 ноября 2018 года в 08:08 на 156-ом км трассы М-2 "Крым" в Тульской области произошло ДТП.
Столкнулись два грузовых автомобиля: "Ивеко" и грузовая "Газель".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в автоаварии пострадал человек.
Для его извлечения из покореженного авто спасатели применяли аварийно-спасательный инструмент.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек личного состава и 4 единицы техники.