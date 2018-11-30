В Туле водителя автобуса с детьми наказали за нарушение ПДД

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-30T15:09:42+03:00

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Сотрудники тульской Госавтоинспекции продолжают проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению фактов нарушений ПДД при осуществлении пассажирских перевозок.

Так, экипаж ДПС в Туле остановил автобус, который следовал по улице Металлургов. При проверке документов оказалось, что у водителя отсутствовала необходимая документация на организованную перевозку детей, более того, автобус следовал без включенного проблескового маячка оранжевого цвета и без опознавательного знака «перевозка детей».

За выявленные нарушения водитель автобуса был привлечен к административной ответственности, так же рассматривается вопрос о привлечении к ответственности юридического лица.

Справка "КП"

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» - не позже чем за два дня до начала перевозки исполнитель и заказчик обязаны предоставить официальное уведомление в ГИБДД о планируемой перевозке детей.

Также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 № 1621 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» - при организованной перевозке группы детей на транспортных средствах должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета.

Согласно постановлению Правительства Российской РФ от 24.03.2017 № 333 отсутствие опознавательных знаков входит в перечень условий и неисправностей, в связи с которым эксплуатация транспортного средства запрещена.