2018-11-30T14:46:53+03:00
Общество

В Туле отловлено 34 безнадзорных животных

Специалисты осуществили 16 выездов за текущую неделю
Виктория ЯКУШИНА
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В рамках контракта с Благотворительным Фондом «Ника» на текущей неделе осуществлено 16 выездов по отлову безнадзорных животных. С улицы забрали 34 пушистых друга.

Из обнаружили в районе следующих домов:

- д. 17 по ул. Пузакова;

- к.1 д.4 по ул. Борисова в пос.Ленинский;

- д. 130 по Одоевскому шоссе;

- д. 173 по ул.Кирова;

- д. 3 по ул. Генерала Маргелова;

- д. 3 Песчаному проезду;

- на ул.Филимоновской;

- на ул.М.Жукова;

- в п.Нижней Еловой;

- в п.Плеханово;

- в п.Зайцево.

Для поиска прежних и новых владельцев для отловленных бездомных животных на официальном сайте администрации города Тулы в разделе «Отраслевые (функциональные) органы», «Управление по благоустройству» размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина», где жители могут ознакомиться с адресом содержания отловленных безнадзорных животных, ответственными лицами от администрации города Тулы, кратким описанием животных с указанием даты отлова, места, особенностей экстерьера, забрать понравившихся животных.

В настоящее время благодаря данному сервису пристроили 37 собак.

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