1 декабря в тульских парках стартует проект «Зима по-тульски»

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-30T14:32:56+03:00

Все мероприятия абсолютно бесплатны для посетителей

Изменить размер текста: A A

1 декабря 2018 года, в тульских парках стартует проект «Зима по-тульски».

В этом зимнем сезоне он пройдет под девизом «Зимний экспресс».

Основными направлениями проекта стали:

- «Станция_спортивная»,

- «Станция_музыкальная»,

- «Станция_детская»,

- «Станция_праздничная».

Все мероприятия абсолютно бесплатны для посетителей.

Афиша

Отметим, что проект разработан и реализован по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.