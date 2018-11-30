1 декабря в тульских парках стартует проект «Зима по-тульски»
Все мероприятия абсолютно бесплатны для посетителей
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1 декабря 2018 года, в тульских парках стартует проект «Зима по-тульски».
В этом зимнем сезоне он пройдет под девизом «Зимний экспресс».
Основными направлениями проекта стали:
- «Станция_спортивная»,
- «Станция_музыкальная»,
- «Станция_детская»,
- «Станция_праздничная».
Все мероприятия абсолютно бесплатны для посетителей.
Афиша
Отметим, что проект разработан и реализован по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.