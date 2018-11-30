Имущество тульских должников распродадут 10 декабря

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-30T14:17:19+03:00

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Судебные приставы в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на различные категории имущества, принадлежащего должникам, в целях дальнейшей его реализации.

Арест имущества побуждает должников к исполнению требований исполнительных документов и, как следствие, является эффективным средством повышения исполнения судебных актов и актов иных органов даже в том случае, когда имущество в конечном итоге на реализацию не передается.

Тульские приставы передают арестованное имущество для реализации в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 10 декабря 2018 года в 12:00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На торги выставлено недвижимое заложенное имущество на сумму 165 млн 206 тысяч рублей (земельные участки, квартиры, нежилые помещения).