В Тульской области мужчина избил и ограбил обидчика своей знакомой

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-30T14:05:36+03:00

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44-летний мужчина поссорился на улице с незнакомкой. На их словесную перепалку обратил внимание 27-летний знакомым девушки. После этого он ударил мужчину и украл у него сумку с мобильным телефоном и банковскими картами. Затем злоумышленник скрылся.

Полицейские выяснили его личность и местонахождение. Безработный подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». В ходе расследования будут выясняться все обстоятельства произошедшего.