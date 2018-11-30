В Тульской области на улице задержали мужчину с наркотиками

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-30T13:47:35+03:00

У него обнаружено три полимерных пакета с порошкообразным веществом

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В Алексине полицейские задержали на улице подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. 41-летнего безработный ранее судимый мужчина хранил при себе три полимерных пакета с порошкообразным веществом.

Дальнейшее исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД подтвердило, что у него были изъяты наркотические средства общей массой 9,62 гр. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ.