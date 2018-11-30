В Туле открылась экспозиция в рамках фестиваля «Итальянские вечера в России»

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-30T13:02:05+03:00

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Фестиваль «Итальянские вечера в России» проходит в Туле уже третий раз. Цель мероприятия – укрепить дружбу между Италией и Россией в сфере культуры и искусства.

В экспозиции представлены работы итальянских фотохудожников. Значительную часть выставки составляют пейзажи учащихся студии живописи и рисунка Владимира Артамонова из Санкт-Петербурга.

Выставка работает до 1 декабря 2018 года.

Возрастная категория: 0+

Место проведения:

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Адрес:

г. Тула, Красноармейский проспект, 16

Режим работы:

вт., ср., вс. с 10-00 до 18-00,

чт. – сб. с 10-00 до 20-00,

выходной – понедельник.

Телефон:

(4872) 56-09-92