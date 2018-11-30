В Туле открылась экспозиция в рамках фестиваля «Итальянские вечера в России»
.
Изменить размер текста:
Фестиваль «Итальянские вечера в России» проходит в Туле уже третий раз. Цель мероприятия – укрепить дружбу между Италией и Россией в сфере культуры и искусства.
В экспозиции представлены работы итальянских фотохудожников. Значительную часть выставки составляют пейзажи учащихся студии живописи и рисунка Владимира Артамонова из Санкт-Петербурга.
Выставка работает до 1 декабря 2018 года.
Возрастная категория: 0+
Место проведения:
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Адрес:
г. Тула, Красноармейский проспект, 16
Режим работы:
вт., ср., вс. с 10-00 до 18-00,
чт. – сб. с 10-00 до 20-00,
выходной – понедельник.
Телефон:
(4872) 56-09-92