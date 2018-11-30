23-летний туляк обокрал посетителя бара в Заречье
В Туле сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже.
Как выяснилось, злоумышленник воспользовался неосмотрительностью посетителя бара в Зареченском округе города.
Мужчина оставил без внимания собственную куртку, в которой находился мобильный телефон.
Похититель, оставаясь незамеченным, вытащил чужой телефон из кармана и покинул бар.
При помощи записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемого.
23-летний безработный ранее судимый мужчина признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.
В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело.
Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности молодого человека.