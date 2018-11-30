23-летний туляк обокрал посетителя бара в Заречье

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-30T11:21:25+03:00

Возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Туле сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже.

Как выяснилось, злоумышленник воспользовался неосмотрительностью посетителя бара в Зареченском округе города.

Мужчина оставил без внимания собственную куртку, в которой находился мобильный телефон.

Похититель, оставаясь незамеченным, вытащил чужой телефон из кармана и покинул бар.

При помощи записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемого.

23-летний безработный ранее судимый мужчина признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.

В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности молодого человека.