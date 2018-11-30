2018-11-30T11:21:25+03:00
Происшествия

23-летний туляк обокрал посетителя бара в Заречье

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже.

Как выяснилось, злоумышленник воспользовался неосмотрительностью посетителя бара в Зареченском округе города.

Мужчина оставил без внимания собственную куртку, в которой находился мобильный телефон.

Похититель, оставаясь незамеченным, вытащил чужой телефон из кармана и покинул бар.

При помощи записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемого.

23-летний безработный ранее судимый мужчина признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.

В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности молодого человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП с "Ивеко" и грузовой "Газелю" под Тулой пострадал человек
Грузовая "Газель" и "Рено Логан" столкнулись на трассе под Тулой
На Хомяковском шоссе в Туле столкнулись два "ВАЗа": пострадал водитель
3 декабря в Туле снова пройдет плановое отключение светофоров
В Туле водителя автобуса с детьми наказали за нарушение ПДД
В Туле отловлено 34 безнадзорных животных
1 декабря в тульских парках стартует проект «Зима по-тульски»
Имущество тульских должников распродадут 10 декабря
В Тульской области мужчина избил и ограбил обидчика своей знакомой
В Тульской области на улице задержали мужчину с наркотиками
В Туле открылась экспозиция в рамках фестиваля «Итальянские вечера в России»
В Туле продолжают ловить нарушителей миграционного законодательства
За болельщиков-матершинников тульский "Арсенал" заплатит 30 тысяч рублей
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
После пожара в доме в Тульской области нашли два трупа: проводится проверка
Под Тулой "Тойота" сбила пьяного пешехода
В Туле состоялась презентация нового межмузейного маршрута "Тула - мастерская России"
В центре Тулы можно пройти экспресс-проверку на ВИЧ
Участникам Поста №1 в Туле вручат знаки отличия
В Туле стартовала декада науки, техники и производства
В Тульской области сгорела бытовка
В Тульской области горящую квартиру тушили 14 пожарных