В Туле продолжают ловить нарушителей миграционного законодательства

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-30T11:13:46+03:00

За сутки составили четыре административных протокола в Туле

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Полицией в Тульской области продолжается работа по противодействию нелегальной миграции и незаконному осуществлению трудовой деятельности иностранцами.

29 ноября 2018 года в Туле проверке подверглись ряд адресов, где, по предварительным данным, могли с нарушением законодательства проживать и трудиться мигранты.

В результате проделанной работы были зафиксированы четыре нарушения. Были составлены административные протоколы.