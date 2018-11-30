После пожара в доме в Тульской области нашли два трупа: проводится проверка
Следователи СУ СКР по Тульской области проводят проверка по факту обнаружения тел двух женщин после тушения пожара в Чернском районе.
Напомним, утром 30 ноября 2018 года в селе Велье-Никольское загорелся один из частных жилых домов. На место вызвали пожарных, которые ликвидировли пламя.
После тушения на месте произошедшего были обнаружены тела 56-летней и 35-летней женщин.
Следователи уже произвели осмотр места происшествия и тел погибших. Последние были направлены на судмедэкспертизу.
- Проверяются несколько версий о причинах возникновения пожара в доме. Также назначена пожаро-техническая экспертиза и проводится опрос свидетелей и очевидцев произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.