2018-11-30T10:33:32+03:00
Происшествия

Под Тулой "Тойота" сбила пьяного пешехода

Мужчина был госпитализирован
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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29 ноября 2018 года, в 17-15 минут на улице Герцена города Донской Тульской области произошло ДТП.

46-летний мужчина на автомобиле «Тойота Камри» наехал на пешехода - мужчину 57 лет. . Он, по предварительной информации, будучи пьяным, двигался по проезжей части дороги на встречу движения авто.

В результате ДТП в Тульской области пешеход с различными травмами был госпитализирован.

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