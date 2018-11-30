Под Тулой "Тойота" сбила пьяного пешехода
Мужчина был госпитализирован
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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29 ноября 2018 года, в 17-15 минут на улице Герцена города Донской Тульской области произошло ДТП.
46-летний мужчина на автомобиле «Тойота Камри» наехал на пешехода - мужчину 57 лет. . Он, по предварительной информации, будучи пьяным, двигался по проезжей части дороги на встречу движения авто.
В результате ДТП в Тульской области пешеход с различными травмами был госпитализирован.