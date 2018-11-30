В Туле состоялась презентация нового межмузейного маршрута "Тула - мастерская России"

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-30T10:13:45+03:00

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21-22 ноября 2018 года, для 28 туроператорских и туристических компаний из 14 регионов России презентовали новые экскурсионные предложения и интерактивные программы ремесленного двора «Добродей», Тульского государственного музея оружия, историко-мемориального музея Демидовых, Музея станка, музея «Тульские самовары», музеев Тульского кремля, Центрального парка культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, а также новой экспозиции Тульского областного экзотариума.

Большой интерес вызвал Всероссийский проект «Тула – новогодняя столица России».

Представители турбизнеса ознакомились со специализированными тематическими предложения новогодней резиденции Левши, которая с 7 декабря будет работать на базе Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма, а также гостиной Деда Мороза в Тульском кремле.

В целях формирования комплексного представления о проекте участники получили подробный план мероприятий всех учреждений культуры региона.