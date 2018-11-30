В центре Тулы можно пройти экспресс-проверку на ВИЧ

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-30T09:56:34+03:00

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1 декабря 2018 года отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом под лозунгом: «Знай свой статус». В преддверии Всемирного дня в России в шестой раз проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

Туляки могут пройти анонимное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врачей-специалистов в ТРЦ «Гостиный двор» (г. Тула, ул. Советская, д. 47) 30 ноября с 17:00 до 20:00 часов.

Также пройти анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ можно в ГУЗ ТО «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний» (г. Тула, наб. Дрейера, д. 14).

В рамках проведения акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с 26 ноября по 1 декабря 2018 года с 9-00 до 17-00 часов в ГУЗ ТО «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний» будет работать «прямая линия» вопросов и ответов для населения:

Ломовцева Елена Валентиновна, заместитель главного врача по поликлинической работе, тел. 8 (4872) 47-42-53;

Грачева Оксана Викторовна, заведующая отделом профилактики и клинической эпидемиологии, тел. 8 (4872) 39-34-74;

Сазонова Татьяна Владимировна, заведующая организационно-методическим отделом, тел. 8 (4872) 39-42-62.

Также ответы на интересующие вопросы по ВИЧ/СПИДу жители региона могут получить по «телефону доверия» ГУЗ «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний»: 8 (950) 925-91-37.