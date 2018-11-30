Участникам Поста №1 в Туле вручат знаки отличия
Торжественное мероприятие намечено на 4 декабря 2018 года
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Каждый год лучшие ребята Тулы несут вахту памяти у вечного огня на Посту № 1. Сейчас их насчитывается 850 человек.
Участие школьников в вахте памяти – одна из форм патриотической работы. Ежегодно постовики принимают участие в Параде Победы 9 мая.
По поручению главы администрации города Тулы в этом году выделены средства на приобретение для каждого постовика специального знака отличия.
4 декабря пройдет торжественное вручение таких знаков. Их получат, в том числе и бывшие постовики. Среди них уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, глава администрации города Тулы Евгений Авилов.