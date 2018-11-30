СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-30T08:56:17+03:00

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В Туле стартовала декада науки, техники и производства. 29 ноября на базе центра образования № 58 «Поколение будущего» состоялась торжественная церемония открытия.

Декада пройдет в период с 29 ноября по 7 декабря в образовательных организациях Тулы. Школьников ждут мероприятия, направленные на популяризацию научного творчества, стимулирования к проектной и исследовательской деятельности, обеспечение раннего профессионального самоопределения.