В Тульской области сгорела бытовка

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-30T08:47:25+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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29 ноября в п. Товарковский Богородицкого района загорелась бытовка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:08.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справится через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Бытовка выгорела полностью. Что послужило причиной пожара еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единица техники.