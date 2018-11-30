В Тульской области горящую квартиру тушили 14 пожарных

СЕГОДНЯ 08:39 2018-11-30T08:39:37+03:00

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30 ноября в г. Липки Киреевского района загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:16.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия пострадали люди. В комнате сгорели постельные принадлежности, обгорел диван, закоптились стены и потолки по всей площади квартиры. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.