В Тульской области горящую квартиру тушили 14 пожарных
Причина пожара выясняется
Фото:ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 ноября в г. Липки Киреевского района загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:16.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия пострадали люди. В комнате сгорели постельные принадлежности, обгорел диван, закоптились стены и потолки по всей площади квартиры. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.