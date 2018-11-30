В Тульской области сгорел дом: есть пострадавшие
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 ноября в с. Велье-Никольское Чернского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:53.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 04:59, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 05:00. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.
В результате происшествия пострадали люди. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.