В Тульской области сгорел дом: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-30T08:28:34+03:00

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30 ноября в с. Велье-Никольское Чернского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:53.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 04:59, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 05:00. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия пострадали люди. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.