Тула принимает Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 17:50 2018-11-29T17:50:09+03:00

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Сегодня, 29 ноября, в спортивном комплексе «Новое поколение» открылись Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Елены Посевиной.

Проведение соревнований такого уровня на тульской земле уже стало хорошей традицией. В турнире принимают участие более 700 гимнасток из 20 регионов России. Они выступают по программам «Мастер спорта России», «Кандидат в мастера спорта», первого и второго спортивного разряда. Команда Тульской области представлена 50 гимнастками.

Соревнования будут проходить как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Соревнования завершатся 1 декабря.