В Новомосковсе состоялось торжественное открытие хоккейной академии

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-29T17:47:36+03:00

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В четверг, 29 ноября, губернатор Алексей Дюмин принял участие в открытии в Новомосковске хоккейной академии имени легендарного хоккеиста Бориса Михайлова.

Глава региона вместе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и двукратным Олимпийским чемпионом Борисом Михайловым пообщался с молодежной хоккейной командой. Она создана по инициативе Алексея Дюмина в июле этого года. Сейчас хоккеисты представляют наш регион в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

На церемонии открытия академии Алексей Дюмин поблагодарил президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и председателя совета директоров АО «Полипласт» Ильсура Шамсутдинова за поддержку хоккея и реализацию этого проекта. Воспитанников академии поздравили Владислав Третьяк и Борис Михайлов.

Главный тренер команды, мастер спорта международного класса по хоккею, Чемпион России, участник Чемпионата Мира Юрий Кузнецов рассказал Губернатору о том, что спортсмены ежедневно работают над совершенствованием технико-тактических навыков. Команда уже провела 20 игр, одержала 12 побед. Впереди еще 28 игр до плей-офф.

Общаясь с новомосковскими спортсменами, Алексей Дюмин отметил, что правительство области уделяет большое внимание развитию профессионального и любительского детско-юношеского хоккея в регионе. Создаются необходимые условия для того, чтобы наши ребята наращивали мастерство, а потом представляли Тульскую область в профессиональной лиге.

«Для нас важно растить своих игроков, и открытие хоккейной академии – это еще один большой шаг в развитии хоккея в Тульской области. Академия носит имя легенды отечественного хоккея Бориса Петровича Михайлова, и я уверен, что она станет межрегиональным центром подготовки профессиональных хоккеистов», - сказал Губернатор.

После церемонии открытия состоялся товарищеский матч между звездами хоккея и молодежной хоккейной командой Новомосковска.

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Хоккейная академия им. Б.П. Михайлова создана в Новомосковске на базе хоккейного клуба «НХК», ДЮСШ «НХК» и общеобразовательной школы №25. Академия будет работать под патронажем Бориса Петровича Михайлова – восьмикратного чемпиона мира, двукратного Олимпийского чемпиона, серебряного призера Олимпийских игр 1980 года, обладателя Кубка вызова 1979 года.