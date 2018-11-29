2018-11-29T17:35:19+03:00
Общество

На спектакль "Москва-Петушки" в тульском драмтеатре открыта предварительная запись

Юлия КУДЫМОВА
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В субботу, 1 декабря, в 18:30 и 14 декабря (пятница) в 19:00 в Тульском камерном драматическом театре Алексей Басов представит свою вариацию спектакля по мотивам знаменитой поэмы «Москва – Петушки».

В спектакле репетируют: Владислав Басов, Галина Филина, Елена Басова, Алексей Басов. Спектакль посвящен 80-летию автора алкогольной поэмы - В. Ерофеева.

Предварительная запись по телефону: 30 - 45 - 96.

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