На спектакль "Москва-Петушки" в тульском драмтеатре открыта предварительная запись
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В субботу, 1 декабря, в 18:30 и 14 декабря (пятница) в 19:00 в Тульском камерном драматическом театре Алексей Басов представит свою вариацию спектакля по мотивам знаменитой поэмы «Москва – Петушки».
В спектакле репетируют: Владислав Басов, Галина Филина, Елена Басова, Алексей Басов. Спектакль посвящен 80-летию автора алкогольной поэмы - В. Ерофеева.
Предварительная запись по телефону: 30 - 45 - 96.