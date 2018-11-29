Тульские школы ежегодно входят в число лучших в России

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-29T16:59:13+03:00

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Пять муниципальных общеобразовательных организаций города Тулы – лицей № 2, центры образования №№ 34, 38, 11, 46 – вошли в ТОП-500 лучших школ России. Они показали высокие образовательные результаты за 2017 год. Лицей № 2, центры образования №№ 38, 11 вошли в ТОП-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся за 2017 год.

Впервые в 2018 году рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» составлены рейтинги лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки: «Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Экономика и управление», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина», которые отображают количество выпускников, поступивших в 2017 году в ведущие вузы России на безвозмездной основе по соответствующим направлениям. Рейтинги составлены на основании данных о 125 тысячах выпускников из 15 тысяч школ.

Центр образования № 38 и центр образования № 1 заняли 38-ю и 48-ю позиции в ТОП-50 рейтинга лучших школ России по укрупненному направлению подготовки «Медицина» согласно данным, которые предоставили три ведущих медицинских вуза России: ПМГМУ им. И.М. Сеченова, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Это свидетельствует о высоком уровне преподавания предметов естественно-научного цикла в данных учебных заведениях.

Лицей № 2 и центр образования № 1 заняли 191-ю и 233-ю позиции в ТОП-300 рейтинга школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Данный рейтинг отражает абсолютное число учеников, поступивших в ведущие вузы страны.

О высоком уровне преподавания в городских школах говорит и число медалистов. В этом году оно выросло. Так, в 2018-м медали получили 435 выпускников из 56 образовательных учреждений города.