2018-11-29T17:02:47+03:00
Общество

В Тульском областном Экзотариуме пройдет имянаречение самки скунса

Для молодой особи уже выбрали имя - Шанель
Виктория ЯКУШИНА
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Почти месяц назад в Тульском областном экзотариуме, еще в старом здании на улице Октябрьской, появилась маленькая самка скунса.

Она полностью адаптирована к условиям содержания в вольере, ориентирована на человека, ласкова, мила и игрива.

Сотрудниками экзотариума был организован конкурс среди посетителей на лучшее имя для нее.

В результате голосования, которое проводилось среди наших гостей с большим отрывом победило имя Шанель. Приглашение на два лица уже ожидает посетителя, предложившего это имя.

30 ноября в 10 утра состоится имянаречение и праздничное кормление скунса.

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