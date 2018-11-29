В Тульском областном Экзотариуме пройдет имянаречение самки скунса
Для молодой особи уже выбрали имя - Шанель
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Почти месяц назад в Тульском областном экзотариуме, еще в старом здании на улице Октябрьской, появилась маленькая самка скунса.
Она полностью адаптирована к условиям содержания в вольере, ориентирована на человека, ласкова, мила и игрива.
Сотрудниками экзотариума был организован конкурс среди посетителей на лучшее имя для нее.
В результате голосования, которое проводилось среди наших гостей с большим отрывом победило имя Шанель. Приглашение на два лица уже ожидает посетителя, предложившего это имя.
30 ноября в 10 утра состоится имянаречение и праздничное кормление скунса.